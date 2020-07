Casas clandestinas de jogos são fechadas em NH

Uma operação integrada da Guarda Municipal (GM), Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no fim de semana fechou casas clandestinas de jogos de azar em Novo Hamburgo. Os alvos, foram dois bingos ilegais, localizados no centro da cidade e no bairro Primavera.

A operação mobilizou um efetivo de 22 agentes das três forças de segurança. O primeiro estabelecimento fechado operava na rua Ivoti, no bairro Primavera. No local, um pavilhão sem ventilação, cerca de 20 pessoas apostavam em máquinas eletrônicas. A segunda casa de jogos clandestina estava localizado num imóvel na avenida Pedro Adams Filho, no centro de Novo Hamburgo. Dez pessoas, a maioria sem máscaras, foram flagradas apostando e identificadas pelas forças de segurança.

Ambos estabelecimentos foram interditados pelo CBM. As instalações permanecerão com o acesso proibido até que seja retirado todo o maquinário utilizado para as apostas ilegais. Como medida preventiva, foi determinada a sua inutilização, por meio da extração das ceduleiras dos equipamentos que estavam no recinto. Ao todo, foram apreendidos R$ 6,3 mil em espécie e 87 máquinas.

Os responsáveis serão enquadrados na Lei de Contravenções Penais que trata da exploração de jogos de azar. A pena, em caso de condenação, corresponde a prisão (três meses a um ano), multa e confisco de bens apreendidos. Eles também responderão administrativamente por descumprimento ao decreto municipal que regulamenta as normas de distanciamento social visando o combate à pandemia de Covid-19. As multas previstas variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. Em caso de reincidência, esses valores dobram.