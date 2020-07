SADE Notcia da edio impressa de 21/07/2020. Alterada em 21/07 s 03h00min UBS do Cassino entra em funcionamento

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do balneário Cassino, em Rio Grande, entrou em funcionamento no fim de semana. Segundo o secretário da Saúde, Maicon Lemos, o local atenderá 24h os casos de urgência e emergência do balneário e imediações.

Localizada na rua Arroio Rio Grande, o local dispõe de equipes médicas e de enfermagem para o atendimento à população rio-grandina. A antiga UBS segue em funcionamento, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, na modalidade de Estratégia Saúde da Família, com consultas de acompanhamento, renovação de receitas, entre outros serviços.