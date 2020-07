Iniciam os estudos para construção de túnel em Bento

Teve início nesta segunda-feira o trabalho de topografia para demarcação do local que será construído o túnel de acesso norte, no bairro São João, em Bento Gonçalves. A estrutura irá promover a interligação entre os bairros, dando mais segurança para população e facilitando a trafegabilidade do trânsito, que recebe mais de oito mil veículos diariamente.

Conforme o engenheiro responsável pela obra, Gustavo Senger, foi iniciado o levantamento topográfico para confirmar os dados do projeto, e iniciar as marcações dos ramos rodoviários e do túnel. "Isso vai nos dar a base para execução dos serviços", destaca. A profundidade da obra será de 5,5 metros, sendo duas pistas de tráfego com quatro metros cada e passeio em ambos os lados. Deverão ser escavados aproximadamente 30.000,00 metros cúbicos, o que corresponde a 3.000 viagens com caminhões, e serão necessários cerca de 280 caminhões de concreto.

O túnel será responsável pela ligação do bairro São João ao centro da cidade, sem interferir no tráfego da rodovia. "Estamos vendo o início de uma obra aguardada pela comunidade da zona norte, e que vai se caracterizar como uma obra, que dará qualidade de vida aos moradores, desenvolvimento para região e segurança para quem trafega pelo local", ressalta o prefeito, Guilherme Pasin.

A intervenção faz parte do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e terá o investimento de R$ 9.594.925,27. A obra será realizada pelo consórcio Túnel Bento Gonçalves, composto por duas empresas, com previsão de conclusão em oito meses, contados a partir da ordem de serviço. O Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit) e a Policia Rodoviária Federal serão responsáveis pela segurança e sinalização da via durante a obra. Os trabalhos iniciam nos próximos 20 dias.