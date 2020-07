Prefeitura intervém em praças e parques de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria realizou uma iniciativa que dá continuidade às medidas de prevenção ao coronavírus no município. Tabelas de basquete das quadras esportivas do Parque Itaimbé e da Praça do Mallet precisaram ser retiradas com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas nos locais e nos arredores. A ação terá continuidade nos próximos dias.

"Trata-se de mais uma medida extrema que tivemos de tomar, mas que é muito necessária neste período de pandemia. Tudo é para garantir a preservação da saúde das pessoas e atuar de forma orientativa. Mais do que nunca, precisamos da ajuda da nossa população para vencer o vírus", reforça o prefeito Jorge Pozzobom.

A retirada das tabelas foi realizada por equipes das secretarias de Meio Ambiente, com apoio de outras secretarias e da Guarda Municipal. Uma vez armazenadas, as estruturas serão avaliadas e reformadas, conforme a necessidade. Nesta semana, as equipes da prefeitura irão vistoriar outros pontos do Parque Itaimbé, além da Praça do Nonoai e do Ginásio do Oreco, para fazer a retirada de traves de futebol que estão chumbadas. Após, todas as estruturas também serão retiradas.

"Seguimos atuando no foco do problema. Esses locais têm sido objeto de fiscalização e de orientação constantes, mas muitas pessoas não estão colaborando e retomaram atividades sem nenhum cuidado com a saúde. Quando existir uma segurança sanitária mais adequada, faremos a recolocação de todas essas estruturas. Porém, neste momento, está muito difícil controlar esses espaços devido à prática de esportes", explica o secretário de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Mascarenhas.