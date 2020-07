MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 21/07/2020. Alterada em 21/07 às 03h00min Comitiva do Vale do Taquari busca verbas em Brasília

Dez prefeitos do Vale do Taquari estarão em Brasília, nesta terça e quarta-feira, buscando recursos para os prejuízos causados pela enchente na região, que fez o Rio Taquari alcançar o nível histórico de 27,39 metros no Porto de Estrela. A ida à capital federal também tem o objetivo de requisitar medicamentos para combate da Covid-19.

A primeira audiência, na terça-feira pela manhã, 10h, será com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto. Os prefeitos devem fazer a solicitação de apoio na destinação de medicamentos de enfrentamento à Covid-19. À tarde,14h, haverá encontro com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, e com o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos. Nesta reunião, há possibilidade de participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. No fim da tarde, às 17h, os prefeitos ainda terão uma audiência com o assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Renato Clark, que tratará sobre pagamentos de convênios.

Já na quarta-feira, está agendada uma audiência com o secretário Nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke, que discutirá formas de apoio na recuperação de danos causados pela enchente na agricultura familiar. Também pela manhã, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, receberá a comitiva para tratar sobre auxílio às famílias de baixa renda desabrigadas e desalojadas. Na parte da tarde, os chefes do Executivo terão uma audiência com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, sobre conclusão e reconstrução de creches de escolas. O encontro está marcado para as 16h.

A enchente do início do mês é considerada a pior dos últimos 64 anos na região. Os 11 municípios do Vale do Taquari mais afetados somam um prejuízo estimado que ultrapassa os R$ 170 milhões. "A ida a Brasília é a oportunidade para mostrarmos a nossa realidade para os ministros e para os coordenadores da Defesa Civil. Precisamos de recursos com urgência", enfatiza o presidente da Amvat, Celso Kaplan