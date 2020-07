Kits de alimentos serão entregues em escolas de São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo iniciará a quarta etapa da entrega de kits de alimentação aos alunos da rede municipal. As entregas começam às 12h da quarta-feira, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Maria Edila, Edgard Coelho e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Girassol e Vitória Régia.

A ação é realizada desde o início do distanciamento social, em março, com o objetivo de amenizar os impactos que a pandemia do novo coronavírus tem gerado aos estudantes. Serão entregues 13 mil kits para alunos de escolas do núcleo prioritário e de turno integral, para alunos que são beneficiários do programa Bolsa Família. Desde o início da pandemia, já foram entregues mais de 37 mil kits para as famílias.

Os kits foram adquiridos com recursos próprios da prefeitura. As famílias devem entrar em contato com as direções das escolas para informações sobre o cronograma. A distribuição ocorre da seguinte forma: mães com um filho matriculado recebem um kit, mães com dois filhos ou mais recebem dois kits.