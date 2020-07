EMPREENDEDORISMO Notcia da edio impressa de 21/07/2020. Alterada em 23/07 s 03h00min Pesquisa avalia comportamento das empresas do Vale do Paranhana

Uma cartilha elaborada nas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) pode ser de grande utilidade para empreendedores que precisam garantir a sobrevivncia do seu negcio em tempos de dificuldades como os que o mundo vive atualmente. A ferramenta nasceu de um estudo realizado por duas docentes e um acadmico da universidade, que foram contemplados por um edital de pesquisa lanado pela instituio de ensino do Vale do Paranhana ainda em 2018.

Eles desenvolveram uma pesquisa entre maio de 2019 e abril de 2020, com o objetivo de identificar os fatores que determinam a continuidade operacional de micro e pequenas empresas localizadas na regio do Vale do Paranhana. Para tanto, realizaram entrevistas com 90 empreendedores dos municpios de Igrejinha, Parob, Riozinho, Rolante, Taquara e Trs Coroas.

Com base na anlise das respostas obtidas dos entrevistados, os autores do estudo estabeleceram um panorama da regio, identificando as maiores dificuldades internas e externas vivenciadas pelos empreendedores e os principais fatores que podem comprometer um negcio. Constataram, por exemplo, a carncia de preparo e orientao prvia, pois, em mdia, 63% dos empreendedores no buscaram aperfeioamento antes de iniciarem o negcio ou, ainda, uma consultoria especializada (89%).

Entre as principais dificuldades internas detectadas nas empresas, constam a gesto de recursos financeiros, a formao da carteira de clientes, o atendimento a questes legais e a gesto de pessoas, que, juntas, representam 62% dos apontamentos levantados. Soma-se a isso a dificuldade de obteno de crdito, outro ponto relevante indicado pelos entrevistados. No tocante ao ambiente externo, os empreendedores citaram dificuldades em relao alta carga tributria, o grande nmero de exigncias burocrticas a cumprir, a inadimplncia dos clientes e a situao econmica em geral.

A partir dos resultados obtidos, Tatiane Pietrobelli Pereira, Klim Bernardes Sprenger e Samuel Mariano Sperb, que foram os pesquisadores do estudo, compuseram uma cartilha com a sntese dos principais pontos observados e tambm uma srie de sugestes para os empreendedores, as quais so teis em cenrios de dificuldades como o que o mercado est vivendo atualmente em funo da pandemia. O material pode ser acessado por qualquer pessoa no site da universidade.