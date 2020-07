Obras de pavimentação avançam em ruas de Parobé

Melhorando a trafegabilidade e a segurança de moradores e visitantes, a prefeitura de Parobé segue com o pacote de mais de R$ 1,5 milhão de recursos próprios que serão investidos na pavimentação de vias do município. Essa semana, será executada a regularização asfáltica de três vias no centro da cidade: Menino Deus, Bom Jesus e Arthur Lehnen (essa última em um trecho parcial), tudo com equipes próprias da secretaria de Obras.

Segundo o prefeito, Diego Picucha, serão mais de cinco quilômetros de pavimentação em toda cidade pelo pacote. "Nossa meta é pavimentar uma rua por semana, conforme as condições climáticas nos permitirem. Faremos tudo isso com recursos e com equipes próprias da secretaria de Obras. Este tipo de ação melhora a mobilidade urbana, a qualidade na trafegabilidade e a segurança viária dos motoristas e dos pedestres", destaca.