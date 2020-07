Shopping de Gravataí passa a oferecer serviço de drive-thru

Com o objetivo de oferecer mais uma forma de relacionamento com os clientes, o Gravataí Shopping oferece agora compras pelo sistema de drive-thru, que pode ser utilizado diariamente das 11h às 19h. O público pode fazer contato diretamente com as lojas pelo WhatsApp, escolher o produto, combinar pagamento e horário de retirada, que acontece na portaria P3.

Para facilitar a retirada, a gratuidade do estacionamento do shopping foi ampliada para 25 minutos. O shopping informa que muitos lojistas estão com preços especiais. Desde o início da pandemia o Gravataí Shopping vem implementando novas formas de atender aos clientes cumprindo todos os protocolos de segurança e saúde no combate a pandemia de Covid-19. No momento, o empreendimento está operando com serviços essenciais devido ao indicativo de bandeira vermelha no município.