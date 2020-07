Campanha de adoção completa dois meses em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com empresas e organizações de proteção aos animais, promove a campanha "Adote por Amor". Ontem, a campanha de sensibilização da comunidade para a adoção de 698 animais do Canil Municipal completou dois meses. Neste período, já foram adotados 74 animais - 56 cães e 18 gatos.

A representantes do Grupo de Apoio Pet, Aline Rech De Camillis, comemora as adoções, mas lembra dos que ainda estão no canil. "Completamos dois meses da campanha e no total 74 animais estão vivendo o sonho de ter uma família. Entretanto, 624 corações ainda estão em espera e eles tem pressa. Abra seu coração e adote", conclama.

A campanha está das redes sociais das ONGs e no site da prefeitura, em um link de acesso na capa. No portal, as pessoas tem acesso a fotos e todas as informações de como adotar. "É necessário agendamento, para melhor organização das equipes e atendimento e também devido ao protocolo para evitar aglomerações neste momento", explica o coordenador do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da secretaria de Meio Ambiente, Paulo César Rodrigues dos Santos.

O candidato pode enviar WhatsApp para uma das ONGs parceiras. Elas se revezam no atendimento no canil para mostrar os animais aos interessados. A iniciativa busca a posse responsável. Por isso, a equipe do canil e as protetoras realizam entrevista para identificar o animal que mais se enquadra ao perfil do candidato e se o mesmo tem condições de manter um animal.

Uma ação da campanha será feita no estádio Alfredo Jaconi, no jogo entre Juventude e Caxias, nesta quinta-feira. Numa iniciativa do Juventude, torcedores encaminharam fotos para serem colocadas nas arquibancadas, visto que não é permitida torcida no jogo devido à pandemia.