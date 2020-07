Museu de Nova Prata deve reabrir após dois anos

O Museu Municipal Domingo Battistel, de Nova Prata, passou nos últimos dois anos por inúmeras melhorias. Por fora, a obra incluiu troca de telhado, paredes, janelas e pintura, e por dentro ainda muitas novidades esperam a comunidade e os visitantes.

Em dezembro de 2018, o conselho curador do museu aprovou um conjunto de normas que regulam a entrada e saída de peças da instituição, o que possibilitou um regramento sobre a relevância delas para o acervo, de acordo com a caracterização da tipologia do museu. Já no ano passado, as museólogas Doris Couto e Leila Pedrozo estudaram o acervo e construíram um conjunto de ações importantes, entre as quais um projeto expográfico com mudanças significativas, principalmente, quanto à exposição do seu acervo histórico e estrutura interna.

Quem conheceu o espaço interno do museu vai perceber, logo na entrada, as mudanças: um memorial do seu patrono Domingos Battistel foi criado e o acervo foi distribuído como uma espécie de linha do tempo. Nas demais salas, as peças expostas agora contam uma história com conexão entre elas, explica o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Everson Marca. Também está prevista uma sala para exposições temáticas temporárias, o que permitirá uma movimentação constante da reserva técnica e a possibilidade de o visitante sempre encontrar novidades em termos expográficos.

As visitas ao museu estão sendo planejadas para quando Nova Prata estiver classificada na bandeira laranja. O acesso de pessoas ao local será mediante protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.