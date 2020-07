Passo Fundo terá projeto em bairros para monitorar a Covid-19

O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, autorizou um projeto que será desenvolvido em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF), com o objetivo impulsionar ainda mais as ações de combate ao coronavírus e seus impactos. A instituição atuará na frente da saúde, realizando monitoramento e busca ativa nos bairros, tanto para prevenir como conscientizar sobre o coronavírus.

"É mais uma contribuição importante da UPF para a comunidade neste período de pandemia. Vamos somar esforços para ter condições de chegar mais longe e com o maior número de pessoas trabalhando, equipes da UPF e da Secretaria de Saúde. Vamos multiplicar forças no combate ao vírus e orientação às pessoas", afirmou o prefeito. Os alunos e professores dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Fonoaudiologia, Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Odontologia e Residência Multiprofissional em Saúde, passam a ter redes de cuidado territoriais para o enfrentamento à Covid-19, com o objetivo de desenvolver ações territoriais que visem o enfrentamento da pandemia, considerando as dimensões que envolvem o conceito ampliado de saúde e potencializando as ações da atenção básica.

Os bairros atendidos serão Zachia, Entre Rios, Valinhos e Integração (unidades do Jaboticabal e Adolfo Groth). "O projeto acontecerá em territórios de maior vulnerabilidade com visita de busca ativa, identificando as condições de saúde, e abordagem à domicilio e articulação com as unidades de saúde para as pessoas serem atendidas posteriormente", explicou a secretária de Saúde, Carla Crivellaro Gonçalves.

Entre as ações específicas para a pandemia estão: realizar buscas nos territórios selecionados para rastrear pessoas com sintomas gripais, casos de covid-19, contatos e possíveis cadeias de transmissão; rastrear e priorizar a abordagem às pessoas de risco; trabalhar o território de forma a considerar e reconhecer a maior vulnerabilidade social e emergencial do município. Além disso, o projeto quer promover ações em parceria com a vigilância epidemiológica; oferecer o encaminhamento mais adequado para cada caso/situação, de acordo com os protocolos municipais, incluindo a realização de diagnóstico da população e realização de testes. Serão usadas ferramentas que possibilitem o monitoramento de casos suspeitos e/ou confirmados, de modo a acompanhar a sua situação e oferecer segurança ao paciente e familiar, além de fortalecer as orientações e medidas de prevenção, monitoramento e controle da doença na cidade.