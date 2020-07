Brincadeira inverte papel de pais e filhos em Sapucaia do Sul

Pais e filhos inverteram os papéis durante brincadeira, sugerida às famílias de estudantes do pré ao 5º ano das escolas municipais de Sapucaia do Sul. A atividade "Trocando de Papéis" foi proposta dentro da campanha "Amor, Cuidado e Aprendizagem", promovida pela secretaria municipal de Educação, com o apoio do Instituto Raiar.

Durante a brincadeira, as crianças imitaram os pais em uma situação familiar, enquanto os pais, por sua vez, agiram como os filhos. A encenação foi registrada por meio de vídeos. A atividade possibilitou às famílias se enxergarem e perceberem seus comportamentos, e a forma como os filhos estão sendo educados. A campanha tem o objetivo de ajudar as famílias a atravessarem o período de isolamento social.