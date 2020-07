Recuperação de nascentes em arroio segue em Venâncio Aires

O trabalho de recuperação das nascentes do Arroio Castelhano, em Venâncio Aires, terá continuidade. Isso porque, o Conselho Municipal de Gestão Compartilhada autorizou o repasse de R$ 30 mil do fundo para o programa que está, há dois anos, focado na melhora da qualidade da água. O valor será destinado, principalmente para a compra de material necessário para a recuperação das nascentes conforme demanda, e em contrapartida, a prefeitura fornece mão de obra e técnicos para a elaboração do projeto ambiental.

Até o fim do mês passado, 15 nascentes em diversas localidades já haviam sido recuperadas. Nesta semana, deve ser finalizada a nascente em Linha Sapé e a próxima a ser recuperada dentro do cronograma será a da Vila Deodoro, na Santinha. Até agosto do ano passado já foram catalogadas ao todo 243 nascentes. O mapeamento foi feito a partir do plano e ações que buscam garantir proteção e controle dos mananciais.