Pelotas e Rio Grande fecharam mais de 4 mil vagas desde janeiro

Mulheres com idade entre 30 e 39 anos foram as mais impactadas /MICHEL CORVELLO/DIVULGAO/CIDADES

Mulheres entre 30 e 39 anos, com ensino mdio completo, formam o perfil majoritrio de quem perdeu o emprego em Pelotas devido a crise econmica provocada pela pandemia do novo coronavrus. Das 2.919 vagas encerradas, 1.648 postos eram ocupados por mulheres, demonstra dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao perodo de janeiro a maio de 2020.

Praticamente todos setores da economia apresentaram ndices negativos no municpio, com destaque para servios, vendedores do comrcio em lojas e mercados (menos 1374 vagas), seguido por servios administrativos (menos 449 vagas). Apesar do cenrio ruim, apresentaram acrscimo de 430 vagas a rea de produtos de bens e servios industriais. No perodo foram contratados 7865 pessoas e desligadas 10784.

Na avaliao do coordenador do Escritrio de Desenvolvimento Regional da Universidade Catlica de Pelotas, economista Ezequiel Megiato, os nmeros demonstram que a crise no desemprego atinge a todos. "Por isso, ser necessrio aes enrgicas dos governos locais, estaduais e federal para reverso dessa tendncia negativa", diz.

Outro fator destacado por Megiato o perfil de quem mais perdeu o emprego no perodo de pandemia. "O desemprego se deu fortemente em cima daquele percentual que o majoritrio na fora de trabalho, pessoas com ensino mdio e com idades entre 24 a 39 anos", avalia.

Em Rio Grande, o cenrio foi um pouco menos negativo. Foram fechadas 1.238 vagas no perodo, e o perfil predominante dos demitidos segue o mesmo de Pelotas: pessoas entre 30 e 39 anos, com ensino mdio completo. Tanto em Pelotas quanto em Rio Grande, a segunda faixa etria que mais sofreu com demisses so profissionais entre 50 e 64 anos.

J no Rio Grande do Sul, so menos 86.560 vagas no perodo de janeiro a maio. Perderam o emprego 45.351 homens e 41.209 mulheres. Os profissionais mais afetados tambm possuem entre 30 e 39 anos e tm ensino mdio completo. As reas que apresentaram maior retrao foram servios, vendedores do comrcio em lojas e mercados, e produtos de bens e servios industriais.