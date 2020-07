Nova etapa de vacinação acontece em Santa Maria

Quem ainda não fez a imunização contra a gripe terá a oportunidade, a partir de iniciativas promovidas pela prefeitura de Santa Maria. Nesta segunda-feira, das 12h às 16h, a equipe de vacinação da secretaria de Saúde estará na Praça Saldanha Marinho para garantir a dose aos trabalhadores do comércio local. A iniciativa conta com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria (Sindilojas).

A vacinação também será aberta a toda a população, com exceção de crianças, que devem procurar a dose em Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Ainda, dentro das ações que visam imunizar os trabalhadores contra a gripe, a prefeitura fez a vacinação, no fim de semana, de pessoas ligadas à cultura, como artistas de rua e circenses, dançarinos e artistas em geral. Na semana passada, ocorreu a vacinação para funcionários do Frigorífico Nova Estância e do Shopping Praça Nova, além de pessoas que atuam na feira em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, totalizando 212 doses.

As ações da prefeitura têm priorizado grupos de profissionais que estão mais em contato com outras pessoas. Ainda assim, as UBSs seguem aplicando a dose contra a gripe. Os locais estão com estoque abastecido da vacina. A imunização nas UBSs ocorre às segundas e sextas-feiras, conforme o horário de cada um dos postos de saúde.