Centro veterinário será construído pela URI em Erechim

Apesar do período de pandemia e das dificuldades provocadas pela Covid-19, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), em Erechim, deu início ao preparo do terreno para implantação do Centro Clínico Veterinário do Curso de Medicina Veterinária. A obra vai ser desenvolvida no Câmpus 2, na saída para Gaurama, junto à RS-331.

As primeiras atividades foram possíveis após a prefeitura ter expedido uma autorização de licença de instalação de mais este investimento a ser desenvolvido pela Instituição. A primeira preocupação, ao preparar o terreno para iniciar a obra, foi replantar algumas árvores que estavam no local a fim de preservar o ambiente existente ali. Entre elas, oito butiazeiros e seis coqueiros foram retirados dali e colocados em outras áreas do câmpus.

O empreendimento terá uma área útil construída de 1.158 metros quadrados e uma área livre para atividades. O Centro Clínico Veterinário contará com ambulatórios, sala de exame de diagnóstico de imagem, sala de exame histopatológico, sala de necropsia, laboratório de análises clínicas, bloco cirúrgico de grandes e pequenos animais, sala de UTI para pequenos animais, baias, entre outras locais para receber os animais.

O centro clínico contará também com salas de aulas, gabinete para professores, salas de estudo para alunos e bolsistas e será de grande importância para a comunidade acadêmica bem como para atender a demanda da comunidade geral de Erechim e Região. Com isso, a estrutura física a ser ofertada será de um Hospital Veterinário.

Inicialmente, o local contará com atendimento através da parte didática em horário comercial, mas, posteriormente, terá estrutura para atender 24 horas por dia. A liberação para funcionamento do centro veterinário está previsto para março de 2021.