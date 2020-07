Centro Administrativo de São Leopoldo passa por higienização após surto

Após a confirmação de três casos positivos para coronavírus entre os trabalhadores da área de gestão administrativa da secretaria municipal de Saúde, todo o Centro Administrativo de São Leopoldo passou por higienização durante o fim de semana. Os trabalhadores que estavam atuando presencialmente no período entre 10 e 17 de julho realizarão os testes para Covid-19, nesta segunda-feira, no Centro de Testagem Municipal (CTM).

Os três servidores apresentam sintomas leves e já estão afastados da função. Conforme o secretário municipal de Saúde, Ricardo Brasil Charão, estão sendo tomadas todas as medidas de acordo com os protocolos sanitários. "Desde o início, procuramos organizar o que era possível e operar em teletrabalho, mas temos uma demanda de todo o serviço de saúde e, além do enfrentamento da pandemia, seguimos trabalhando e cuidando da saúde da nossa população", afirma o secretário.