UPA de Pelotas restringe atendimento a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal, em Pelotas, passar atender, com exclusividade, pacientes adultos que apresentem sintomas de sndromes gripais. A determinao da secretaria da Sade (SMS) uma medida para, principalmente, evitar o chamado contgio cruzado, ou seja, o contato entre pessoas com sintomas gripais - possveis contaminados pelo coronavrus - e pacientes que tenham outros problemas de sade.

Com a nova determinao, casos relacionados a outras patologias passam a ser encaminhados para o Pronto Socorro. Segundo a secretaria de sade, Roberta Paganini, tornar o atendimento da UPA exclusivo para casos de sndromes gripais uma estratgia que mantm o zoneamento realizado no servio de sade desde os primeiros casos de Covid-19 registrados em Pelotas.

"Com o aumento no nmero de casos confirmados, queremos evitar a contaminao cruzada, misturar os pacientes, Nossa inteno que esse servio ficasse concentrado no Centro Covid, mas com a dificuldade em formar novas equipes, resolvemos fazer essa reestruturao", afirma Paganini.

Para realizar o controle dos doentes que procurarem a UPA, ser disponibilizado um servio de triagem em frente ao prdio da unidade. A diretora adjunta da UPA Areal, Odineia da Rosa, explica que, aps esse primeiro diagnstico, a pessoa passar por todos os protocolos determinados pelo Ministrio da Sade e governo do Estado. "O paciente ser classificado conforme a gravidade dos sintomas, priorizando aqueles que apresentarem situaes mais graves", relata Odineia, que ainda esclarece que pessoas socorridas pelo Samu j tero passado por avaliao e no precisaro ser submetidas triagem.