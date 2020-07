Prefeitura cria e-book para empresas turísticas de Carlos Barbosa

A secretaria municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa desenvolveu uma cartilha digital em formato de e-book, que tem como título "Desenvolvimento Agora - novos rumos para o turismo em Carlos Barbosa". O objetivo desta ação foi pensando nas dificuldades enfrentadas pelos empreendimentos ligados ao setor do turismo diante do cenário vivenciado com a pandemia do coronavírus.

Nela, são abordados assuntos que envolvem a atividade turística, suas perspectivas para a retomada e para o futuro, bem como os cuidados necessários para evitar a disseminação de doenças. De acordo com a secretária da pasta, Vanessa Campana, a intenção é "colaborar com ideias e reflexões neste período que para todos está sendo desafiador, enquanto esperamos que, em breve, o turismo da cidade e do interior esteja em plena atividade".