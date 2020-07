Regras das bandeiras causam distorções em áreas de Gramado

O decreto estadual que fixou o modelo de Distanciamento Controlado no Estado criou situação diferenciada para dois setores econômicos de Gramado: a gastronomia e a hotelaria. Pelo decreto estadual, o funcionamento dos hotéis e restaurantes têm menos restrições na beira de estradas e rodovias estaduais do que no perímetro urbano dos municípios. "Solicitamos ao governador que seja concedido tratamento igual a estes estabelecimentos", afirma o prefeito Fedoca Bertolucci.

É que o mapa rodoviário do Estado, instituído em 2017 prevê, por exemplo, que a RS-115 se prolongue por parte da Avenida Borges de Medeiros (até a Praça das Etnias) e parte da rua João Petry (da rua Garibaldi até a avenida das Hortênsias). E a RS-235, que liga Gramado a Canela, inclui toda a extensão da avenida das Hortênsias. "Estas distorções que ocorrem entre restaurantes que podem operar e os que não, é muitas vezes de alguns metros de distância, simplesmente porque uns estão estabelecidos em rodovias e outros não, mas todos situados no perímetro urbano da cidade", destaca o prefeito de Gramado.

Por esse motivo - e para evitar que haja duas regras distintas para estabelecimentos próximos - Bertolucci sugeriu ao governador a flexibilização da abertura dos restaurantes a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço, tanto das rodovias como fora delas, a partir de um teto de operação reduzido. A ideia é que eles possam funcionar com todas as normas de prevenção ao coronavírus.

Na mesma situação, segundo o prefeito, está a hotelaria, que no modelo de distanciamento controlado do Estado também possui limites de ocupação diferenciados nas estradas e fora delas. Por isso, a ideia é rever as normas.