São Leopoldo vai investir quase R$ 6 milhões em obras

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi assinou o contrato com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a liberação dos quase R$ 4,8 milhões de financiamento que serão investidos em obras de pavimentação da região nordeste. Os recursos serão investidos em obras de pavimentação das ruas da Cooperativa Bomfim, Cooperativa Progresso e Vila Progresso.

Ao todo, serão disponibilizados R$ 4.783.400,00 do BRDE, e uma contrapartida de R$ 1.195.850,00 do Município, o que totaliza R$ 5.979.250,00 a serem investidos em obras de pavimentação. Vanazzi agradeceu as lideranças comunitárias e os servidores do BRDE e do Estado do Rio Grande do Sul. "Esse financiamento, devemos começar as na próxima semana, em uma região que já está recebendo várias obras e investimentos da Prefeitura".

O secretário de Habitação, Nelson Spolaor, ressaltou a importância do trabalho de planejamento da Prefeitura que culminou na liberação do recurso no dia de hoje. "Chegar aqui e assinar um documento parece fácil, mas isso é fruto de um longo trabalho coletivo. É fruto da união de lideranças fortes, comunidades organizadas e gestores públicos que se preocupam com a vida das pessoas", disse Spolaor.

Através do financiamento com a Caixa Econômica Federal, outros R$ 5 milhões já foram executados em importantes obras de drenagem urbana, pavimentação asfáltica e bloquetos, e outros R$ 20 milhões garantidos através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa estão sendo aplicados em diversos bairros da cidade com obras de pavimentação e recuperação da malha asfáltica.