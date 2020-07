Cheia do rio Taquari causou desmoronamento em 14 pontos de Lajeado

As margens do Rio Taquari sofreram diversos desbarrancamentos durante as cheias causadas pela chuva em Lajeado. A prefeitura fez um levantamento fotogrfico dos pontos crticos, fazendo-o de barco por toda margem do rio no municpio.

De acordo com o titular da Coordenadoria de Projetos Especiais e Captao de Recursos da prefeitura, Isidoro Fornari Neto, foram constatados inmeros pontos com desbarrancamentos, sendo que 14 situam-se em reas pblicas na encosta do rio em Lajeado. Trechos da rua Oswaldo Aranha, Bento Rosa e avenida Beira-Rio foram alguns com problemas.

Conforme Fornari, ainda est sendo feito o oramento inicial para a recuperao. Ele explica a maneira como a margem do rio ser recuperada. "O servio que ser padronizado em todos os pontos consistir na colocao de pedras grandes nas encostas do rio at que o barranco alcance novamente a altura da via. Para que isso seja possvel, trechos das ruas sero rebaixados para dar acessibilidade s mquinas at as proximidades do rio. Por fim, aps a implementao de camadas de pedra e tambm de terra, ser feita a reposio da vegetao da mata ciliar", afirma Fornari.

Ele tambm agradece, em nome do poder pblico municipal, Marina do Vale pela colaborao durante e aps as cheias do Rio Taquari, que ajudaram em resgates e tambm no transporte para o levantamento fotogrfico. Nesta semana, o prefeito Marcelo Caumo ir a Braslia na busca por recursos e auxlio para a reconstruo da orla do Rio Taquari. Ainda no h um indicativo de liberao de valores. Uma outra alternativa via emendas parlamentares da bancada gacha.