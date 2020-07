Ressaca causa erosão em trecho da Interpraias entre Imbé e Osório

A ressaca - em especial a ocorrida na semana passada - comprometeu um trecho de cerca de 500 metros da Interpraias, via intermediária que liga Imbé e Osório junto a orla marítima. O prejuízo, conforme levantamento do setor de engenharia da secretaria municipal de Obras e Viação, deve ultrapassar R$ 600 mil.

Esse recurso será pleiteado junto ao governo federal pelos municípios para o conserto da rodovia. No trecho onde há um maior efeito da erosão, a secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito de Imbé sinalizou e os motoristas que trafegam na estrada utilizam o ponto mais afastado da destruição. "É uma via com grande fluxo de veículos, especialmente ônibus e caminhões. Temos medo de ter que interditar toda estrada, caso persista esse agravante erosivo", destaca o engenheiro da prefeitura, José Augusto Henkin, lembrando que a via é de responsabilidade do município dentro do território de Imbé.

O material ideal para manutenção do trecho afetado, segundo Henkin, são os chamados "gabiões", que são caixotes de tela com pedras. "Hoje, a estrada é feita basicamente de areia e tem algumas pedras", lembra o engenheiro. Ainda não há previsão de quando o conserto ficará pronto.