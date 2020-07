Municípios da serra gaúcha criam estatuto que estabelece objetivos para roteiro Caminhos de Caravaggio

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina assinou a criação do estatuto do Consórcio Intermunicipal Caminhos de Caravaggio. O consórcio, composto por Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, tem o objetivo de executar ações, obras e serviços em vias públicas e demais áreas de interesse turístico que foram o roteiro Caminhos de Caravaggio.

O conglomerado de municípios tem a missão de gerenciar e otimizar recursos, financeiros e materiais, respeitando a padronização determinada e captar e destinar recursos para investimento nas áreas que formam o roteiro. Além disso, está prevista a promoção a aquisição de bens, execução de obras e gestão associada de serviços públicos na área de turismo, cultura, patrimônio histórico e natural, planejamento e gestão administrativa; e atuar na promoção de divulgação do roteiro, sempre fomentando e fortalecendo a marca.

O projeto do roteiro turístico foi elaborado em 2016. Em 2018, houve a aprovação da lei na Câmara Municipal que institui o roteiro no município, inaugurado em maio do ano passado. Em novembro, o Estado reconheceu o roteiro turístico.

A rota passa pelas cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul até chegar ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Ao iniciar o trajeto, o turista recebe um guia de peregrino, que mostra o roteiro completo do percurso dividido em 10 trechos e também traz algumas dicas de locais para se alimentar e descansar. Os percursos diários sugeridos variam de 15 a 28 quilômetros.

O peregrino também receberá um passaporte, o qual é carimbado em cada parada. No final do percurso, ele recebe um certificado que comprova que percorreu todos os 200km. Em Caxias do Sul, o percurso passa pelos distritos de Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva, fomentando o turismo nestas localidades.