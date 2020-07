Santa Cruz do Sul também cancela a Oktoberfest deste ano

A Oktoberfest, que atrai a cada ano milhares de visitantes a Santa Cruz do Sul, é mais um dos eventos cancelados em 2020 em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), confirmou que o evento, previsto para iniciar em 07/10, só voltará em 2021. "Infelizmente, num ano tão complexo e desafiador, não teremos a Oktoberfest da forma tradicional como estamos acostumados", destaca o presidente em exercício da associação, Eduardo Kroth.

Em Igrejinha, os organizadores também haviam desistido de realizar a festa. Com a confirmação do cancelamento, a Assemp já solicitou a prorrogação do projeto cultural aprovado junto ao Ministério da Cidadania para o ano que vem. Já a escolha das soberanas, marcada inicialmente para 23 de agosto, também não acontecerá. O tema da festa vai permanecer o mesmo (Família, Comunidade e Educação). A ideia é transpor as ideias da festa deste ano para um evento da mesma magnitude em 2021.

Sem a festa da maneira convencional, a Assemp já trabalha na organização em uma edição especial da Oktoberfest este ano, que deverá reunir as principais atrações do evento, com transmissões diárias, via internet. "Queremos envolver as bandas e grupos de danças locais e levar um pouco da alegria da festa para dentro das casas. Tudo dentro das regras de distanciamento e com os cuidados necessários", adianta Kroth. O projeto, que já foi apresentado para empresas patrocinadoras, teve uma boa aceitação. "Nossa expectativa é aprovar toda a programação via projetos culturais e movimentar a economia do município, com a contratação de profissionais locais", completa.