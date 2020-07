Receita Federal entrega testes rápidos para a prefeitura de Erechim

A Receita Federal fez a entrega de 250 testes rápidos para detectar a Covid-19 em Erechim. A entrega foi feita pelo delegado da Receita Federal - Regional de Passo Fundo, Leandro Tessaro Ramos e Neiva Isabel Barbieri Silveira da agência de Erechim ao prefeito Luiz Francisco Schmidt e ao secretário de Saúde Dércio Nonemacher.

Na oportunidade, o secretário agradeceu a iniciativa da Receita Federal na doação dos testes. "Um ato que é visto com bons olhos em um momento o qual estamos vivendo, oportunidade em que cada um tem que dar um pouco de si", afirmou. Já o prefeito de Erechim pontuou a iniciativa que vem se somar as todas as demais no combate ao novo coronavírus no município de Erechim. "Um ato de extrema importância que vem se somar as todos os demais realizados no combate a Covid-19 no nosso município", complementou.