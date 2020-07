Anexo de hospital de Canela para a Covid-19 ultrapassa 1.000 atendimentos

Canela registrou o primeiro caso confirmado de Covid-19 em 13 de maio. Um dia depois, dia 14, a tenda do Hospital de Caridade de Canela, estrutura montada para atender pessoas com sintomas gripais, passou a operar. Desde então a procura por atendimentos no local só aumenta, exigindo esforço redobrado dos profissionais da saúde e muita atenção da comunidade com os cuidados básicos de higiene e distanciamento.

O investimento mensal da prefeitura - interventora da casa de saúde - para manter a estrutura da tenda incluindo profissionais, equipamentos e medicamentos, é de aproximadamente R$ 120 mil mensais. E os recursos aplicados na estrutura possibilitaram o atendimento de 1.043 pacientes no período de entre 14 de maio e 12 de julho. Nos 18 dias de funcionamento do espaço em maio, foram realizados 216 atendimentos. Já em junho o número saltou para 482 atendimentos. E nos primeiros 12 dias de julho 345 pacientes passaram pelo local.