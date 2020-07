Gramado vai manter repasses às escolas privadas por compra de vagas

O município de Gramado, atendendo ao elevado número de crianças na lista de espera da Educação Infantil, necessitou atender a orientação do Tribunal de Contas do Estado que, através da Famurs, apresentou o "Boletim Informativo Covid-19", onde a publicação contempla diretrizes para gestores municipais. Este documento orienta a suspensão dos contratos de prestação de serviços em geral, e entre eles, com as escolas de Educação Infantil das quais compra vagas.

A situação econômica das escolas desde o início foi pauta de reuniões para a busca de uma solução legal para manter o auxílio financeiro, que garantisse o custo fixo da escola para a manutenção do contrato/serviço quando do retorno das atividades presenciais. Desta forma está em fase de finalização um aditivo do contrato com as escolas, que mantém o repasse de um recurso financeiro, seguindo os seguintes critérios: número de alunos / faixa etária / custo professor para atender.