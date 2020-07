Ernestina garante estoque de remédios até 2021

O fornecimento de medicamentos na atenção básica da saúde é uma das ações de Ernestina para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social com os medicamentos básicos. Na licitação via pregão realizada no início do mês, a prefeitura adquiriu medicamentos da farmácia básica e de necessidade imediata voltados ao atendimento dos mais pobres. O investimento, que inicialmente estava orçado em R$ 538 mil, acabou reduzido para aproximadamente R$ 300 mil, em razão da disputa entre os fornecedores tornada possível diante da modalidade adotada na licitação.

Com isso, foi garantido o estoque de medicamentos da farmácia básica até meados de 2021. "Além da transparência da licitação, a economia dos recursos foi muito significativa. Isso demonstra a transparência do nosso trabalho, atendendo as necessidades da população e economizando recursos públicos", explica o secretário de Saúde e Assistência Social, Leonel Borba. Os medicamentos continuarão a ser entregues para a população sem interrupção, como visto em outras cidades do Estado.

Os valores aplicados na compra desses medicamentos resultam do investimento de recursos próprios e recursos vinculados repassados pelo governo. "Investir na saúde sempre foi uma das nossas prioridades. Com uma Unidade de Saúde renovada, após uma reforma, profissionais capacitados e uma infraestrutura adequada, e uma farmácia básica que atenda às principais necessidades da população, os munícipes tem acesso a serviços públicos de qualidade prestados com transparência, honestidade e um trabalho sério e comprometido com o bem das pessoas", acrescenta o prefeito de Ernestina, Odir João Boehm.