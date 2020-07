Hospital de Taquara cria espaço exclusivo para a Covid-19

Tendo como objetivo manter a segurança de seus pacientes e também dos acompanhantes, visitantes e funcionários que costumam circular por suas dependências, o Hospital Bom Jesus de Taquara criou um novo espaço para atender com exclusividade os casos de problemas respiratórios e suspeitos de Covid-19. Desde a sua abertura oficial, ocorrida no início do mês, já passaram pela triagem do local quase 20 pessoas com algum sintoma da doença.

De acordo com Marisete Dal'Molin, diretora executiva da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), entidade gestora do hospital de Taquara, o chamado hospital de campanha está localizado num prédio ao lado da recepção, composto por três ambientes e com entrada direta ao setor de internação. "Chegando na emergência do Bom Jesus, um de nossos profissionais da enfermagem faz o controle do fluxo de pacientes e, numa conversa inicial, verifica os primeiros sintomas gripais e consegue avaliar se é caso de internação normal ou de ser encaminhado para nova avaliação com o médico do hospital de campanha, sendo retirado do mesmo ambiente de pessoas que buscam atendimento para outras enfermidades", explica Marisete.

No hospital de campanha o paciente faz sua ficha na recepção, passa por uma triagem com enfermeiros treinados para identificar sintomas de Covid-19, todos os funcionários devidamente paramentados com equipamento de proteção individual (EPI), e então é conduzido para uma consulta com um médico. De acordo com a avaliação do médico, que leva em consideração a gravidade dos sintomas, o paciente é internado na ala destinada a pacientes com Covid-19, ou orientado a fazer o isolamento em sua residência.

O município também recebeu mais respiradores, vindos do Ministério da Saúde. O governo do Estado recebeu 103 equipamentos e Taquara está entre as 25 cidades gaúchas contemplados e recebeu sete novos respiradores. Eles serão utilizados para novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva na instituição.

O hospital de campanha, que do dia 9 ao dia 14 de julho já contabilizava 16 casos suspeitos de terem contraído o coronavírus, atende moradores de Taquara e também de outros municípios da região, encaminhados ou não por uma unidade básica de saúde. A cidade e a região estão em bandeira vermelha no distanciamento controlado, cuja classificação é de alto risco de contágio.