EXECUTIVO Notícia da edição impressa de 17/07/2020. Alterada em 17/07 às 03h00min Secretário de São Leopoldo é exonerado após festa dentro do gabinete

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, exonerou o secretário de Orçamento Participativo, Adriano Maicá, após a confirmação de que nas dependências da secretaria, na tarde da terça-feira, foi realizada uma comemoração após o horário de expediente, sem o cumprimento das medidas de isolamento social, como o uso da máscara e distanciamento entre os participantes.

Segundo a prefeitura, a medida foi tomada "tendo em vista a seriedade do momento de pandemia e a defesa da vida que norteiam as ações do governo", e também a necessidade de observação por toda a população das regras de distanciamento social estabelecidas, especialmente pelos servidores públicos. Os demais servidores envolvidos na ocorrência passarão por um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). José Luiz Soares, secretário geral de Governo, responderá interinamente pela pasta.