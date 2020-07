Homicídios caem, mas violência doméstica sobe em NH

O balanço da criminalidade referente ao primeiro semestre de 2020 aponta para a redução significativa do número de homicídios em Novo Hamburgo. A queda, em comparação com o mesmo período em 2019, é de 45% - o que corresponde a nove vítimas a menos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado, com base nos registros de ocorrência, e trabalhados pelo Observatório da Segurança de Novo Hamburgo.

Uma das maiores preocupações das autoridades de segurança pública durante a pandemia de Covid-19 é o aumento dos casos de violência doméstica, em virtude das medidas de isolamento e distanciamento social adotadas pelo poder público desde março. Segundo o Observatório da Segurança de Novo Hamburgo, esta preocupação encontra fundamento nos dados das ocorrências policiais registradas no primeiro semestre de 2020.

Entre janeiro e junho, o número de feminicídios no Rio Grande do Sul pulou de 41 (2019) para 51 (2020). No primeiro semestre ano passado, não houve registro de nenhuma ocorrência deste crime em Novo Hamburgo, enquanto neste ano há o registro de uma ocorrência. Os casos de estupro caíram de 16, em 2019, para 15 em 2020. As ocorrências de lesão corporal, no entanto, apresentam alta de 3%, indo de 166 para 171.

Segundo o levantamento, os primeiros seis meses de 2020 repetiram o mesmo período em 2019 e não registraram nenhuma ocorrência de latrocínio, mantendo o município livre deste que é um dos mais graves crimes contra a vida. A redução nos indicadores ocorre também nos crimes contra o patrimônio.

É possível observar, entre 1 de janeiro e 30 de junho, a diminuição nos números relacionados a furtos (-55,40%), furtos de veículos (-4,63%) e roubos (-29,41%). Apenas os crimes de roubo de veículos e abigeato apresentaram ligeira alta. Nos primeiros seis meses do ano foram roubados 18 veículos a mais do que no mesmo período de 2019, o que representa alta de 1,37%. Com relação ao crime de abigeato, 2020 apresenta uma ocorrência a mais em Novo Hamburgo, o que ocasionou alta de 14,29%