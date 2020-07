Ginásio de Imbé é usado como abrigo durante o inverno

Com a chegada do inverno e o avanço da pandemia causada pelo coronavírus, os moradores de rua de Imbé, por estarem em uma situação de vulnerabilidade, correm mais riscos por conta do frio e das doenças. Diante deste cenário, a prefeitura está oferecendo o serviço emergencial de albergagem para as pessoas nesta situação.

Em visita ao local nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Imbé, Elton Kieser, entregou ao prefeito o repasse no valor de R$ 5 mil para a campanha Imbé Acolhedor, realizada pela secretaria municipal de Desenvolvimento Social, que busca arrecadar doações para melhor atender as pessoas em situação de rua no ginásio municipal Engenheiro Floreal Sala.

A secretária da pasta, Aline Cruz, agradeceu o apoio da comunidade através da campanha. "A comunidade de Imbé tem sido muito solidária, estão nos ajudando com a doação de agasalhos, cobertores, colchões, camas, entre outros itens". E explicou como funciona o acolhimento. "O ginásio recebe as pessoas das 18h às 19h. Primeiramente é medida a temperatura corporal, após é feito o cadastro para aqueles que não possuem, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Depois às 20h é oferecida a janta e em seguida o recolhimento aos dormitórios. Ainda no outro dia tem o café da manhã e almoço", conta a secretária.

O prefeito Pierre Emerim ressaltou o apoio da Guarda Municipal no local garantindo a ordem e segurança de todos os envolvidos. Ele ainda lembrou a parceria com a Associação Imbeense de Proteção aos Animais, onde está sendo proporcionado o abrigo aos animaizinhos de estimação das pessoas em situação de vulnerabilidade.