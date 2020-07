Santo Ângelo vai gerir dados da Covid-19 da região

Na sede da Associação dos Municípios das Missões (AMM), a Comissão de Vigilância Epidemiológica de Prevenção e Combate à Covid-19 da secretaria municipal de Saúde de Santo Ângelo esteve presente para debater sobre o sistema de abastecimento de informações que abrange dados dos 26 municípios da região. O debate teve o intuito de facilitar o entendimento e a elaboração dos recursos acerca das planilhas apresentadas pelo governo do Estado em relação ao distanciamento controlado que determina as cores das bandeiras por região.

Na oportunidade, foi criado o Comitê da Saúde da AMM para facilitar a organização no envio dos dados de todas as cidades missioneiras. A planilha apresentada na reunião e que vai contabilizar os dados da região das Missões foi desenvolvida pela enfermeira Daniana Pompeo, integrante da Comissão da Saúde de Santo ngelo, com a colaboração do vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Santo Ângelo (Acisa), Mauro Tschiedel. Daniana será a responsável pelo controle semanal de todas as informações que serão repassadas ao Estado.

"Todos os dados dos demais municípios serão repassados à secretaria de Saúde do município, no intuito de podermos simular a situação semanal da região em relação ao distanciamento controlado. Foi criado o Comitê da Saúde com o objetivo de podermos controlar a situação dos dados e compilar para envio único ao Estado", explica.

Na rodada desta semana das bandeiras, a região das Missões foi classificada inicialmente com a bandeira vermelha, que representa de alto risco. Após recurso, que foi aprovado pelo governo estadual, a região retomou a bandeira laranja.