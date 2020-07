Prefeitura vai pagar auxílio transporte para 5 mil famílias de Canoas

Serão distribuídas 100 mil passagens para inscritos no Cras e Creas /DERLI COLOMO JÚNIOR/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Diante da pandemia do novo coronavírus, que assola o país desde março e já ocasionou a perda da renda de inúmeros brasileiros, a prefeitura de Canoas assume uma medida inédita na história da cidade. Realizada pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Social, a iniciativa beneficia mais de 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade social com auxílio transporte para facilitar a mobilidade em ocasiões de emergência, como procura por atendimento médico, oportunidades de emprego e retirada de doações.

Neste primeiro momento, serão distribuídas, ao todo, 100 mil passagens para os canoenses vinculados aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Também serão contemplados os familiares de idosos e pessoas com deficiência que se enquadrarem nos mesmos critérios e solicitarem o auxílio aos órgãos do município.

Para o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, a recomendação de que toda a população pratique o distanciamento social continua, porém, as famílias carentes contam agora com mais um apoio da prefeitura, caso seja indispensável sair de suas casas. "A crise provocada pelo novo coronavírus fez com que muitos cidadãos perdessem sua renda, mas em casos urgentes precisamos garantir a essas pessoas o direito de locomoção", esclarece.

O Creas e os Cras estão com atendimento diferenciado em virtude da pandemia, das 12h às 18 horas. Nos locais, é possível fazer a requisição do benefícios. No site da prefeitura de Canoas, há uma lista de exigências para que a pessoa se enquadre para ser beneficiada pelo programa de auxílio transporte.