Três Coroas decide suspender atividades escolares

No período em que o município de Três Coroas estiver com a bandeira vermelha, estarão suspensas as atividades dos alunos das escolas municipais. A mudança, informada pela secretaria de Educação e Cultura, começou a valer na terça-feira e inclui também a suspensão de atividades on-line, tendo em vista que nem todos os alunos tem acesso à internet.

Em razão da mudança na cor da bandeira, as escolas municipais estarão de portas fechadas, seguindo o modelo de distanciamento controlado do governo do Estado. A medida, de acordo com a secretária da pasta, Viviane Rothe, visa a segurança dos alunos e colaboradores. "Entendemos que todos os alunos possuem direitos iguais de aprendizagem, e não seria justo que recebessem atividades apenas os que têm acesso a internet, pois prezamos pela equidade e igualdade ao atendimento dos alunos da rede", explica.

No município, as aulas já estavam suspensas, mas estava sendo mantido nas unidades a distribuição e recolhimento das atividades não presenciais. A partir da decisão não haverá qualquer tipo de atividade.