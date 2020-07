Jaguatirica é encontrada morta por atropelamento em Dois Irmãos

Uma jaguatirica foi encontrada atropelada nesta quarta-feira em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. O animal foi recolhido pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente que tomou todas as medidas necessárias. O chefe da pasta, Álan Kuhn, explicou que todos os dias é realizado um rota, na primeira hora da manhã, para observar se ocorreu algum atropelamento. " Neste ano já foram registrados 10 mortes de animais por essa causa. Por isso, sempre é bom ter prudência ao dirigir em áreas com vegetação, para evitar o atropelamento destes animais e também causar danos aos carros e evitar acidentes graves", disse. Conforme o levantamento, os 10 animais mortos em 2020 incluem bugios, graxains, gambás, gato do mato, tatu e, agora, a jaguatirica.