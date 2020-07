Prefeitura explica investimento de R$ 5 milhões para revitalização de corredores de ônibus em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul emitiu um comunicado em que esclarece as circunstâncias dos investimentos nos corredores de ônibus das ruas Marechal Floriano e Bento Gonçalves. Os recursos, que estão na ordem de R$ 5 milhões para a construção de corredores de ônibus em concreto rígid, são atrelados ao valor de R$ 8 milhões projetados pela prefeitura que serão aplicados na construção das estações principais de integração (EPI) da Zona Norte e de Ana Rech. Os valores integram uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e seriam perdidos pelo município se não houvesse a contratação a tempo.

O município conseguiu linha de crédito da Corporação Andina de Fomento (CAF), do Banco Latino Americano, em um total de mais de R$ 164 milhões e que, com esta linha de crédito, tem previsão de pavimentação de aproximadamente 70 quilômetros de estradas na zona rural, das quais cerca de 25% estão concluídas. "Ocorre que, para a conclusão dos investimentos, o município deve dar contrapartida em infraestrutura viária urbana, conforme prevê o contrato que concedeu os valores para Caxias do Sul. Os corredores de ônibus têm a previsão de serem parte desta contrapartida, garantindo a sequência das obras estruturantes nas estradas do interior com recursos do CAF", explica o secretário de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior.

O secretário esclarece ainda as motivações do investimento, ressaltando que se trata de recursos vinculados a fins específicos e que não podem ser utilizados para as áreas da saúde ou da segurança pública, por exemplo. "No que diz respeito à qualidade da obra, os corredores serão construídos em concreto rígido, tendo previsão de vida útil de 20 anos, no mínimo, podendo chegar aos 40 anos. Os atuais corredores em pavimento flexível (asfalto),precisam de manutenção e reparos a cada dois anos aproximadamente, ao custo médio de R$ 1,5 milhão", informa.