Empresa de Rio Grande doa R$ 750 mil para montar 20 leitos em hospital

A Yara Brasil, por meio do complexo industrial de Rio Grande, anunciou a doação de R$ 750 mil que serão utilizados para a composição de 20 novos leitos semi-intensivos no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande. Os equipamentos necessários serão adquiridos para que a nova enfermaria possa receber pacientes que necessitem de internação especializada em decorrência do coronavírus (Covid-19).

A iniciativa beneficiará a população de 28 municípios da região sul do Estado de Rio Grande do Sul. Cada leito contará com monitor multiparâmetro, que oferece informações do paciente. Também faz parte da compra uma central de monitoramento, que reunirá todos os dados dos 20 leitos. Além desses, ainda estão incluídos 10 carros de emergência para atendimento de parada cardiorrespiratória, um ventilador de transporte de urgência, eletrocardiografos, cardiversores e equipamentos de ventilação não invasiva.