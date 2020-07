Escolas de Protásio Alves passam por reformas

Enquanto aguarda a volta das aulas, a secretaria de Educação de Protásio Alves continua investindo nas escolas para que elas estejam ainda melhores para toda a comunidade escolar. Na escola de educação infantil Recanto do Saber, foram adquiridos mais brinquedos para as crianças.

Além disso, a estrutura física da escola também recebeu melhorias no piso da área interna de recreação, na infraestrutura da rede de internet, além de mais um climatizador e equipamentos apropriados para crianças com necessidades especiais. "Estamos em um momento atípico, nunca vivenciado pela rede escolar do município. Enquanto aguardamos que a pandemia do coronavírus seja controlada, investimos para deixar as escolas ainda melhores para nossas crianças", comenta a secretária de Educação, Rochele Thomé Dallacort.