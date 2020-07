Pulseira será usada para monitorar profissionais do Hospital Santa Cruz

O Hospital Santa Cruz (HSC) firmou um convênio com a três empresas para o desenvolvimento e implantação de um software de monitoramento de sintomas fisiológicos junto aos profissionais que atuam no combate à Covid-19 na casa de saúde. O projeto "Linha de Frente" tem como objetivo quantificar e qualificar as informações que definem o estado físico e mental de saúde do indivíduo, tais como fadiga operacional, risco infeccioso, ansiedade, depressão e síndrome do pânico.

O sistema funciona como tele saúde ocupacional, por meio da emissão de mensagens de alerta via WhatsApp, mensagem de texto, e-mail, slack e outros. O indivíduo, que não precisa estar doente, utiliza uma pulseira eletrônica inteligente por 24h, possibilitando a coleta do batimento cardíaco e de suas movimentações diurnas e noturnas, gerando relatórios e atualizações automáticas e sem limite no número de usuários. Os resultados são monitorados e permitem, assim, oferecer mais segurança aos profissionais.

"Com a plataforma temos um armazenamento dos dados coletados pelas pulseiras, construindo um histórico de dados de cada usuário que se transforma em sua 'impressão digital'", explicou Rogério Augusto Pereira, diretor da DokaLab CX, uma das parcerias no projeto. "É o mais moderno e completo serviço de monitoramento preditivo. Um sistema de coleta de sinais biomédicos e análise inteligente para extração de informações relevantes aos profissionais da saúde a fim de avaliar objetivamente a equipe de trabalho", acrescentou.

Pereira reforçou ainda que o sistema nervoso autônomo desempenha um papel importante na regulação dos processos fisiológicos do organismo humano, tanto em condições normais quanto patológicas. "As variações de frequência cardíaca e transtornos no sono podem detectar a probabilidade de comprometimento da saúde e processos inflamatórios antes mesmo da instalação da doença", disse.

O convênio garante o monitoramento voluntário e gratuito por quatro meses ou durante o período da pandemia. Os profissionais serão selecionados pelos gestores e o acompanhamento será feito pela equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da instituição.