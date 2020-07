Prefeito de Arroio do Meio pede ajuda à construção civil

Simultâneo às diversas frentes de trabalho que estão sendo realizadas para a recuperação dos estragos pós enchente, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack esteve reunido com representantes da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Imobiliário e Afins. O encontro foi mobilizado pelo pedido de apoio à associação, para movimentar o setor da construção civil e obter doações de materiais de construção para oportunizar os reparos às casas atingidas pela histórica cheia da última semana.

"Estamos com várias equipes trabalhando no cuidado direto com as pessoas, retorno das famílias alojadas em ginásios e casas de parentes para seus lares, limpeza da cidade, coleta e distribuição de donativos, entre outras ações para reestruturar a normalidade da cidade", explica Schnack. "Acreditamos que o apoio da Apreciam é fundamental para auxiliar na obtenção dos materiais através de doações, aquisições de pontas de estoque e materiais mais acessíveis, para que essas famílias mais atingidas também possam reorganizar suas vidas o quanto antes", afirma o Prefeito.

De acordo com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), mais de 750 famílias registraram avarias de pequeno, médio e grande prejuízos. Destas, 15 são consideradas destruídas. O presidente da Apreciam, João Carlos Hilgert, prontamente se colocou à disposição e sinalizou a possibilidade de arrecadar materiais. "Faremos um levantamento com as lojas de materiais e construtoras e divulgação junto à comunidade, para auxiliar e agilizar a obtenção dos itens", afirmou. Os trabalhos serão coordenados pela equipe da secretaria de Planejamento.