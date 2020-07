Depois das chuvas, limpeza já recolheu 290 caminhões de entulhos em Lajeado

Após dois episódios seguidos de enchente no município na semana passada, em que o Rio Taquari atingiu um dos seus maiores níveis na história na região equipes da prefeitura de Lajeado estão percorrendo os bairros atingidos pela cheias para atuar no recolhimento de resíduos, entulhos e lixos acumulados nas vias públicas. Até esta terça-feira, a secretaria do Meio Ambiente, responsável pelo recebimento, já contabilizava 290 cargas de caminhões de lixo desde o início do trabalho de limpeza.

A coordenadora de Serviços Urbanos, Anelise Bohn, explica que a retirada dos entulhos está sendo feita primeiramente em ruas onde há maior tráfego. Na sequência, o trabalho segue nas ruas de menor fluxo de veículos.

O trabalho é realizado com o auxílio de retroescavadeiras adaptadas com garras para o recolhimento. O transporte é feito com caminhões caçamba, que levam os entulhos até o Aterro Sanitário Municipal. No local, os materiais passam por uma triagem. Os principais entulhos recolhidos e aterrados são móveis, colchões, sofás e roupas.

Dezenas de famílias já retornaram para suas casas. Permaneceram abrigadas no Parque do Imigrante 113 pessoas, e alguma destas devem ser liberadas nesta quarta-feira. A partir de hoje, as equipes da secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social começam a fazer a transição do atendimento das pessoas desalojadas para outro local. As pessoas atingidas pela enchente que necessitarem apoio poderão buscar ajuda no Parque do Imigrante e também na secretaria municipal.

A secretaria também começou a avaliação das casas afetadas pela cheia que necessitam reparos ou mesmo reconstrução. A pasta contabilizava o cadastro de quatro famílias que precisavam de apoio para consertar ou reconstruir a casa. Com o cadastro em mãos, serão definidas as ações a serem executadas em cada caso.