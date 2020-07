Guarda Municipal de Novo Hamburgo divulga balanço de ações

A Guarda Municipal (GM) de Novo Hamburgo apresentou um balanço da produtividade da corporação no primeiro semestre de 2020. Entre janeiro e junho, a GM efetuou 163 prisões. A parceria com outras forças de segurança como Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal resultou 19 operações integradas - numa média mensal de três ações conjuntas. Além disso, a GM também auxiliou no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e localizou cinco pessoas desaparecidas.

A GM vem atuando fortemente no combate à pandemia de Covid-19. Agentes foram destacados para garantir a segurança dos servidores que integram a Central de Fiscalização e ampliar o alcance do poder público com relação aos decretos estaduais e municipais que regulam o funcionamento das atividades essenciais e não-essenciais.

A corporação realizou 687 atendimentos, sendo a grande maioria intervenções em aglomerações, jogos de futebol, bares, restaurantes, mercados, lojas, praças e parques. De acordo com a diretoria da corporação, a maior demanda ocorre entre 20h e 23h, sendo 74% das denúncias concentradas entre a noite de quinta-feira e o domingo. As principais denúncias encaminhadas são as de comércio em funcionamento irregular (30%), aglomeração em bares (27,5%) e aglomeração em praças de esporte (15%).

No primeiro semestre, os agentes foram responsáveis pela recuperação de 26 veículos roubados/furtados e pela recaptura de oito presos. A corporação apreendeu, ainda, três armas e quatro simulacros. "Mesmo com a ampliação das atividades em decorrência da pandemia, estamos conseguindo manter a produtividade no que diz respeito às atribuições primordiais da Guarda. Esse desempenho nos deixa satisfeitos, pois sabemos a importância que a instituição possui para a comunidade", observa o secretário de Segurança, Roberto Jungthon.