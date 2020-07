Rodoviária e hidrovia de Rio Grande recebem centros de monitoramento

A prefeitura de Rio Grande instalou centros de orientação e monitoramento à Covid-19 na rodoviária e na hidroviária, que faz a travessia entre o município e São José do Norte. A informação é da secretaria de município da Saúde. De acordo com o secretário Maicon Lemos, os centros são estruturas que visam à prevenção e auxiliam na diminuição do contágio por Covid-19 de passageiros nos locais de circulação e conexão entre municípios.

Nestes locais, é realizado a verificação de temperatura corporal e orientações relacionadas ao fluxo dos passageiros. "Quando verificado que o indivíduo não apresenta sinais de febre, o mesmo será liberado para o embarque e continuidade de sua viagem. Caso seja verificada a presença de febre, os passageiros receberão orientação e serão encaminhados para as Unidades de Referência do município", informou. Também serão ofertados álcool gel 70% e máscara cirúrgica para as pessoas que transitarem pelos respectivos locais.