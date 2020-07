Prefeitura de Bento tenta acordo para pagar terceirizados

A prefeitura de Bento Gonçalves segue trabalhando para que seja efetivado o pagamento dos servidores da terceirizada CCS. A Procuradoria buscou junto ao Poder Judiciário, ainda no dia 18 de junho, autorização para realização do pagamento das verbas rescisórias diretamente aos funcionários.

Essa autorização, contudo, ainda não foi concedida pela Justiça. Para decidir a respeito da solicitação do município, a Justiça concedeu prazo de 15 dias úteis para manifestação e apresentação de diversos documentos pela empresa CCS, que não atendeu à determinação até então. As rescisões serão pagas mediante a utilização de valores contratuais já resguardados pela prefeitura, que podem ser utilizados apenas para o pagamento dessas verbas trabalhistas. Os contratos com a empresa encerraram no dia 15 de junho.