Rede de água será construída em área de Sapiranga

A prefeitura de Sapiranga anunciou a construção de nova rede de água na localidade de Picada São Jacó, no Morro Ferrabraz. A prefeita Corinha Molling, durante reunião com secretários municipais autorizou a realização das obras que contemplam melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água, junto a Escola 25 de Julho onde já existe um poço e reservatório.

O projeto, no valor de R$ 150 mil, será custeado com recursos próprios do município. "O novo reservatório contemplará rede de distribuição de água na zona rural da cidade. Isso significa que 20 famílias de agricultores que residem nessa localidade poderão ter acesso à água potável planejada de forma segura", frisou a prefeita.

A nova estrutura de tubos de PVC e conexões de ferro terá a extensão de 2.043 metros, ligará ao Travessão, na Picada São Jacó. A rede de água passará na lateral da rua (onde não tem asfalto) para não estragar o asfalto novo. Já as travessias será utilizada a tubulação pluvial existente evitando a necessidade do corte do pavimento.

O município, através das secretarias municipais de Agricultura e Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, vem investindo na melhoria dos serviços e no atendimento a moradores da zona rural. "Os habitantes dessa região já utilizam água de poço ou de fonte comunitária existente. No entanto, devido ao maior número de famílias e a diminuição de capacidade de produção dos poços, surgiu a necessidade de construir nova rede de distribuição de água, para que essas famílias não fiquem desabastecidas", destacou o secretário da pasta, Valdes Cavalheiro de Araújo.