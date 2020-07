AGRONEGÓCIOS Notícia da edição impressa de 15/07/2020. Alterada em 17/07 às 03h00min Sicredi promove bate papo sobre o agronegócio no Vale do Rio Pardo

Com o objetivo de levar informação aos associados e à comunidade em geral, a Sicredi Vale do Rio Pardo realiza nesta sexta-feira, às 19h30, um bate-papo virtual sobre o cenário e perspectivas do clima e do agronegócio para a região. O assunto será abordado pelo sócio-diretor da Somar Meteorologia, Paulo Etchichury, que trará informações importantes sobre os impactos das condições climáticas no trabalho e rotina do campo.

A conversa on-line marca também o lançamento do Plano Safra 2020/2021, em que o sistema Sicredi irá disponibilizar R$ 22,9 bilhões, com expectativa de realizar aproximadamente 227 mil operações. Conforme o presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry, o crédito rural sempre foi muito importante para o agronegócio. "Com esta iniciativa, queremos ir além de ser um agente de crédito. Queremos levar informações substanciais, que são importantes para os agricultores terem sucesso em seus empreendimentos", destaca.