Parobé terá novo centro de especialidades

Após seis anos de espera, em breve a comunidade de Parobé poderá contar com uma nova unidade de saúde. O Centro de Especialidades, que está sendo construído no bairro Integração, está próximo de ser concluído e, posteriormente, liberado para atendimentos.

O prefeito Diego Picucha conseguiu a retomada das obras no local, que estavam paradas, garantindo ainda uma mudança na dinâmica: ao invés de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o prédio irá comportar o Centro Municipal de Especialidades Médicas, contando com mais de 10 especialistas como cardiologista, fisioterapia, traumatologista, pediatria, neurologista, vascular, neuropediatra, proctologista, dermatologista, ginecologista, urologista, entre outros. O espaço ainda abrigará o Centro de Assistência Psicossocial (Caps).

Segundo Picucha, a retomada da obra ocorreu há poucos dias e é considerada uma prioridade. "A construção, que iniciou em 2014 e desde então passou por várias paralisações, era um dos nossos enfoques na área da saúde. Através da análise do processo de construção e operacionalização da UPA, percebemos que a comunidade teria um melhor retorno com a transformação do espaço em um Centro de Especialidades Médicas, desafogando a fila de espera de nossa comunidade em vários tipos de consultas e dando mais eficiência e agilidade de atendimento. Conseguimos que a empresa reativasse a construção e pretendemos, até o final do ano, colocar o espaço em funcionamento", destaca.

A prefeitura já recebeu o parecer positivo do Ministério da Saúde para a mudança de função do prédio. Área total construída é de 1.106,15m² com investimentos de mais de R$ 2 milhões.